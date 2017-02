später lesen +++ Fohlenfutter +++ Herrmann muss im Gedächtnis kramen FOTO: dpa, fg hpl

Patrick Herrmann konnte sich kaum an ein Spiel erinnern, in dem Borussia so viele Chancen hatte. Trotzdem verlor sie 0:1 gegen Florenz. "Die Mannschaft wird an der Niederlage nicht kaputtgehen", sagte Dieter Hecking. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.