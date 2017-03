später lesen +++ Fohlenfutter +++ Hecking macht weder Rasen noch Schiedsrichter verantwortlich FOTO: dpa, ve kno

Auch am Tag nach dem bitteren Aus hat die Borussia das 2:2 gegen Schalke noch nicht ganz verdaut. Trainer Dieter Hecking will aber niemandem die Schuld geben – weder dem Hoppelrasen noch dem Schiedsrichter. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.