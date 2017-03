später lesen +++ Fohlenfutter +++ "Nicht einfach, aber machbar" FOTO: Dirk Päffgen

Dieter Hecking glaubt an einen anderen Gegner als am vergangenen Samstag. Sollte Gladbach Schalke ausschalten, könne die Mannschaft weit kommen, meint der Trainer. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.