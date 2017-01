Drei Youngster wollen im Trainingslager besonders auf sich aufmerksam machen. Einer davon, Mamadou Doucouré, muss sich aber weiter gedulden: Der Franzose, der sechs Monate verletzt fehlte, ist am Montag aufgrund muskulärer Probleme nach Hause gereist. Djibril Sow und Laszlo Bénes dürfen sich am Dienstag in den Testspielen zeigen.