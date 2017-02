später lesen +++ Fohlenfutter +++ Heckings Viererkette bringt Stabilität FOTO: dpa, crj Teilen

Unter dem neuen Trainer steht Borussia Mönchengladbach hinten wieder sicherer. "Wir fühlen uns gerade in dieser Phase in der Viererkette richtig wohl", erklärt Tony Jantschke, der ein Sonderlob bekam. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.