später lesen +++ Fohlenfutter +++ Ingolstadt fühlt sich nach Stindls Handspiel betrogen

Nach dem 2:0-Sieg der Borussia in Ingolstadt wird über das Führungstor durch Lars Stindl diskutiert. Die Gastgeber sind sauer, Gladbachs Trainer Dieter Hecking nimmt seinen Kapitän in Schutz. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.