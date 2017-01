später lesen +++ Fohlenfutter +++ Gewinner und Verlierer der Vorbereitung FOTO: Dirk Päffgen Teilen

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte hat Dieter Hecking noch viel Arbeit vor sich. Doch welche Borussen haben die besten Chancen, gegen Darmstadt in der Startelf zu stehen? In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.