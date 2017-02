später lesen +++ Fohlenfutter +++ Erstes Pokal-Duell mit dem HSV seit 30 Jahren FOTO: dpa, dka nic Teilen

Am 23. Februar spielt Borussia in Florenz, am 26. Februar in Ingolstadt und nun auch noch am 1. März in Hamburg. Hin und zurück sind das in einer Woche Luftlinie 3400 Kilometer. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.