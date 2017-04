später lesen +++ Fohlenfutter +++ Entwarnung bei Jantschke FOTO: Imago FOTO: Imago

Die Diagnose bei Tony Jantschke steht fest. Der Abwehrspieler erlitt beim 0:0 in Frankfurt lediglich eine Prellung am linken Handgelenk und dürfte somit gegen die Hertha einsatzbereit sein. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.