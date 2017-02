später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia will den Leverkusen-Sieg gegen Freiburg "vergolden" FOTO: Dirk Päffgen Teilen

So richtig wertvoll wird der Erfolg gegen Leverkusen erst, wenn Borussia am Samstag gegen Freiburg nachlegt. Doch Dieter Hecking meint: "Wir haben die Messlatte hochgelegt." In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.