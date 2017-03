später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia ist jetzt die Nummer 36 in Europa FOTO: afp, PST

Knapp hinter dem FC Liverpool, vor dem AC Milan und Inter in der Uefa-Tabelle – Borussia hat trotz des tragischen Ausscheidens gegen den FC Schalke wieder einen Namen in Europa gemacht. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.