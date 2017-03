später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia wartet auf Zwillinge und das bewährte Sturmduo FOTO: dpa, fdt FOTO: dpa, fdt

Die Aufstellung beim Spiel in Frankfurt liegt nicht allein in Dieter Heckings Hand. Entscheidend ist auch, wann Raffaels Zwillinge zur Welt kommen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.