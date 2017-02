Wir haben die Pressestimmen zu Borussias 4:2-Sieg in Florenz und dem damit verbundenen Achelfinaleinzug in der Europa League gesammelt. weniger

Focus Online: "Was für eine Aufholjagd von Borussia Mönchengladbach! In Florenz liegen die "Fohlen" bereits mit 0:2 hinten, ehe die große Show Lars Stindl beginnt. Der Kapitän geht voran und erzielt drei Treffer in elf Minuten. Am Ende jubeln die Rheinländer über den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale."