später lesen +++ Fohlenfutter +++ Gladbach ist Florenz' Heimstärke egal FOTO: dpa, mb pil

Am Donnerstag will die Borussia in Florenz das 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen und doch noch ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Dabei ist es den Gästen egal, wie heimstark die Italiener sind. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.