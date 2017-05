später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia besiegt das Pokaltrauma FOTO: dpa, tfr hak

Die Leistung in Mainz ist nach dem bitteren Pokalaus am Dienstag nicht hoch genug einzuschätzen. Die Mannschaft war vor allem mental auf der Höhe. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.