FOTO: Dieter Wiechmann

Borussia ist 2017 noch unbesiegt. Mit einem weiteren Sieg heute in Bremen würden die Gladbacher endgültig in der Tabelle den Weg nach oben einschlagen.

Borussia ist 2017 noch unbesiegt. Mit einem weiteren Sieg heute in Bremen würden die Gladbacher endgültig in der Tabelle den Weg nach oben einschlagen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.