Was kommen kann - ganz nah oder in weiter Ferne: Die Achtelfinalspiele finden am 9. und 16. März jeweils um 19 Uhr bzw. 21:05 Uhr MEZ statt.



Die Achtelfinal-Teilnehmer:



Ajax Amsterdam (NED)



RSC Anderlecht (BEL)



APOEL Nikosia (CYP)



Beşiktaş Istanbul (TUR)



Celta Vigo (ESP)



KRC Genk (BEL)



KAA Gent (BEL)



FC Kopenhagen (DEN)



FK Krasnodar (RUS)



Olympique Lyon (FRA)



Manchester United (ENG)



Borussia Mönchengladbach (GER)



Olympiacos Piräus (GRE)



AS Rom (ITA)



FK Rostov (RUS)



FC Schalke 04 (GER)