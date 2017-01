später lesen +++ Fohlenfutter +++ Martin Stranzl und ein Gerücht FOTO: Dirk Päffgen Teilen

Martin Stranzl will in Zukunft als Spielerberater arbeiten. Wie Borussia weilt der 36-Jährige derzeit in Marbella. Die Anwesenheit des Ex-Borussen sorgt für Spekulationen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.