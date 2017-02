Ein gutes Dutzend Borussia-Fans, das per Flieger auf dem Weg nach Italien war, ist auf dem Weg von Köln über Zürich nach Florenz in der Schweiz hängengeblieben. Der Grund: Das Flughafenpersonal am Florenzer Airport streikt, kein Flug geht derzeit dorthin. Die Fluggäste wurden vorher nicht informiert und sollten morgen früh um 7.25 Uhr weiterreisen. Die Fans, die heute Abend im Stadion sein wollen, wurden nun auf andere Flüge umgebucht oder reisen per Zug weiter nach Italien.