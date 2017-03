später lesen Borussia siegt 4:2 gegen Schalke "Nach der Pause haben wir eine Party gefeiert" FOTO: dpa, a kno

Borussia Mönchengladbach besiegt Schalke 04 mit 4:2 und spielt sich in der zweiten Halbzeit in einen Rausch. Entsprechend euphorisch fallen die Reaktionen der Spieler und des Trainers aus. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.