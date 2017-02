später lesen +++ Fohlenfutter +++ Nächste Bewährungschance für Drmic? FOTO: afp

Josip Drmic durfte in Florenz wegen der Verletzung von Thorgan Hazard eine Stunde spielen. In Ingolstadt ist der Stürmer heute ein Kandidat für die Startelf. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.