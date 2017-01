später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussias 0:0 gegen Darmstadt im Notencheck FOTO: Dirk Päffgen Teilen

Twittern







Am Dienstag ist Borussia in die Vorbereitung aufs Spiel gegen Leverkusen gestartet. Das 0:0 gegen Darmstadt war ein mittelmäßiger Start. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.