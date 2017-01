Dieter Hecking: "Das Spiel in Leverkusen dürfte sowohl vom Gegner her als auch von unserer eigenen Ausrichtung ein anderes Spiel werden. Natürlich gibt so ein Spiel in Darmstadt Aufschlüsse, wir haben einen Punkt geholt und zu Null gespielt, wissen aber auch, dass wir am Samstag deutlich besser spielen müssen, um zu punkten."