Patrick Herrmann: "Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Wenn man wie in der Hinrunde die Spiele verliert, gehen die Köpfe natürlich runter. Aber jetzt läuft es. Bei mir ist es ähnlich. Bei einem Champions-League-Spiel in Barcelona zu sein und auf der Tribüne zu sitzen, war schon schlimm für mich. Deshalb freue ich mich, dass wir weitergekommen sind."