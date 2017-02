Borussias Europa-League-Heimspiel gegen den AC Florenz am Donnerstag ist immer noch nicht ausverkauft.



An den Preisen dürfte es nicht liegen, die orientieren sich an der Bundesliga. So gibt es noch Tickets über dem Gästeblock in der Ecke Süd-Ost für 27,50 Euro. Die teuersten noch erhältlichen Karten auf der Haupttribüne kosten 44,50 Euro und damit weniger als das günstigste Ticket, das in der Champions-League-Gruppenphase in den Verkauf ging.



Vielmehr dürfte die frühe Anstoßzeit um 19 Uhr einige Fans abschrecken, die eine weitere Anreise haben oder länger arbeiten müssen.