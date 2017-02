später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia wohl ohne Raffael in Fürth FOTO: Dirk Päffgen Teilen

Die Borussia muss in Fürth offenbar auf Stürmer Raffael verzichten. Der Brasilianer laboriert an Oberschenkelproblemen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.