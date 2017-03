später lesen +++ Fohlenfutter +++ Raffael ist Borussias Trumpf

Die Partie in Ingolstadt kam noch zu früh für Raffael. In den kommenden Wochen könnte der Brasilianer für die Borussia allerdings das Zünglein an der Waage werden. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.