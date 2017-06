später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussias nächster Teenager FOTO: afp, AD/JR FOTO: afp, AD/JR

Der erst 18-jährige Reece Oxford tritt in puncto Geschäftsmodell in die Fußstapfen von Thorgan Hazard und Andreas Christensen. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.