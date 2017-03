später lesen +++ Fohlenfutter +++ Vor Borussia liegt eine richtungsweisende Woche FOTO: Dieter Wiechmann FOTO: Dieter Wiechmann

Borussia steht eine spannende englische Woche bevor. Am Samstag macht das Spiel in Frankfurt den Auftakt, am Montag ist die Jahreshauptversammlung, bei der Max Eberl wohl verkünden wird, dass er bleibt. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.