später lesen +++ Fohlenfutter +++ Der Borussia-Podcast vor dem Spiel gegen Mainz FOTO: dpa, crj hak FOTO: dpa, crj hak

Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag den Mainz 05. Auch gegen den FSV wird es erneut Veränderungen in der Startelf geben. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.