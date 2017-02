Herausforderung: Ohne Lars Stindl und Raffael, die fünf von sechs Liga-Toren 2017 erzielt haben, spielt Borussia in Bremen. Ohne beide spielte Borussia nur 2016 in Darmstadt (2:0) und in Drochtersen (1:0) André Hahn und Thorgan Hazard bilden die Doppel-Spitze. Patrick Herrmann gehört erstmals seit seiner Verletzung in Berlin am 4. Oktober 2016 zur Startelf.