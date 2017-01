später lesen +++ Fohlenfutter +++ Herrmann wieder auf dem Platz – "Kolo" ist krank FOTO: afp, agz Teilen

Am Dienstag ist Borussia Mönchengladbach in die Vorbereitung aufs Spiel bei Bayer Leverkusen gestartet. Für Patrick Herrmann kommt das noch zu früh, aber immerhin ist er wieder im Training. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.