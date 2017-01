später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia hat die Torquote eines Abstiegskandidaten FOTO: Dirk Päffgen Teilen

Nur 15 Tore hat Borussia Mönchengladbach in der Hinrunde erzielt. Das ist viel zu wenig. Dabei waren beim 0:0 in Darmstadt die Chancen da. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.