Die Lose sind gezogen: Borussia Mönchengladbach trifft im Achtelfinale auf den FC Schalke. Das Hinspiel findet in Gelsenkirchen statt, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach.



Die Achtelfinal-Spiele im Überblick:



Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach



Celta Vigo - FK Krasnodar



APOEL Nikosia - RSC Anderlecht



Olympique Lyon - AS Rom



FK Rostow - Manchester United



Olympiakos Piräus - Besiktas Istanbul



KAA Gent - KRC Genk



FC Kopenhagen - Ajax Amsterdam