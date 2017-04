später lesen +++ Fohlenfutter +++ Borussia und die drei Derby-Trends FOTO: Dirk Päffgen

Beim 3:2-Sieg in Köln unterstreicht Borussia Mönchengladbach zwei Qualitäten, die sie unter Dieter Hecking stark machen und baut zudem die Führung in der Derby-Statistik wieder aus. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.