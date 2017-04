später lesen +++ Fohlenfutter +++ Rückschlag für Borussia im Kampf um Europa FOTO: afp

Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um einen Europapokal-Platz einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor in einem verrückten Spiel 3:5 in Hoffenheim. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.