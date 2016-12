Ein knapper Blick aufs Programm zum Jahresanfang:



Am 4. Januar ist um 15.30 Uhr Trainingsauftakt, am 6. Januar geht es ins Trainingslager in Marbella, wo bis zum 11. Januar zwei Testspiele geplant sind. Am 14. Januar ist in Düsseldorf der Telekom Cup. Dort spielt Borussia 45 Minuten gegen den FSV Mainz 05 und 45 Minuten gegen Bayern München oder Fortuna Düsseldorf.