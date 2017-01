Sevillas Trainer Jorge Sampaoli hat Timothée Kolodziejczak, der bei Borussia ganz oben auf dem Zettel steht, nicht für das Pokalspiel gegen Real Madrid am Mittwoch nominiert. Der Abgang von "Kolo" stehe unmittelbar bevor, so der Argentinier am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Spiel.