Dieter Hecking: "Das Thema Müdigkeit wird von außen an uns herangetragen. Wir freuen uns auf das Spiel, intern machen wir uns nur Gedanken, warum wir in der einen oder anderen Szene wie in Hamburg nicht gut aussahen. Das lag nicht nur an der Kraft. Und wir müssen auch mal akzeptieren, dass ein Gegner es gut macht."