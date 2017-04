später lesen +++ Fohlenfutter +++ Wie der Derbysieg Hecking aus dem Konzept brachte FOTO: Screenshot Sportschau / ARD

Ausgelassene Stimmung bei der Borussia nach dem Derbysieg in Köln, der so wichtig wie verdient war. Trainer Dieter Hecking hatte die Lacher ungewollt auf seiner Seite. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.