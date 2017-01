Nach der Einheit am Vormittag trainierte das Team von Dieter Hecking am Nachmittag ein zweites Mal. weniger

Bis zum Spiel am kommenden Samstag bei Bayer Leverkusen finden noch drei weitere Einheiten statt. Das Training am Mittwoch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, am Donnerstag und Freitag steht jeweils eine Einheit auf dem Plan.