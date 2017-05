später lesen +++ Fohlenfutter +++ Polizei vereitelte Angriff von Köln- und BVB-Fans auf Gladbacher FOTO: Polizei Köln FOTO: Polizei Köln

Rund 200 Personen aus der Kölner und Dortmunder Ultra-Szene hatten am Samstagabend in Pulheim einen Angriff auf Gladbacher Anhänger geplant. Die Polizei konnte noch rechtzeitig einschreiten. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.