"Was macht Borussia eigentlich in der Halbzeitpause?", fragt man sich ob der regelmäßig bärenstarken zweiten Halbzeiten. Doch Stehvermögen ist nicht das einzige Erfolgsgeheimnis. In unserem Newsblog "Fohlenfutter" finden Sie alle Neuigkeiten rund um den VfL.