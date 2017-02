Hans Meyer (74), Vorstandsmitglied von Borussia Mönchengladbach, weiß, wer der neue Sportdirektor des FC Bayern München wird. Das hat er zumindest am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" gesagt.

Verraten, wer es wird, hat er nicht. Aber er hat etwas gesagt, das die Spekulationen um Gladbachs Manager Max Eberl befeuert. "Wenn er hundertprozentig will und die Bayern es hundertprozentig wollen, dann wird es auf irgendeine Art und Weise einen Weg geben, dass man das macht", sagte Meyer. War es nur eine allgemeine Anmerkung? Oder heißt das, dass Verhandlungsbereitschaft besteht?

Eberl, der bei den Borussen einen Vertrag bis 2020 hat, sagte derweil am Rande des Spiels in Bremen, er habe "keine Ausstiegsklausel für den FC Bayern". Laut "Münchener Merkur" und "Express" soll es allerdings genau so eine Ausstiegsklausel im Vertrag Eberls geben. Es gehe nur noch um den Zeitpunkt der Verkündung, meldete der Merkur am Sonntag. Eberl sagte indes, man könne ein Angebot der Bayern auch ablehnen. Doch würde er es tun, wenn es tatsächlich eine akzeptable Offerte gibt?

Bislang hatten sich Borussias Verantwortliche genau gegenteilig positioniert, als es Hans Meyer tat. "Max Eberl hat einen langfristigen Vertrag, ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllt", hatte Vizepräsident Rainer Bonhof gesagt.

(kk)