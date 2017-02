Borussia Mönchengladbach: Knapp vier Jahre für ein Viertelfinale

Borussia Mönchengladbach steht im DFB-Pokal in der Runde der letzten Acht, oder anders ausgedrückt: noch zwei Siege bis Berlin. Mitverantwortlich für den Erfolg in Fürth am Dienstag war Oscar Wendt, der seinen Ruf als Glücksbringer pflegte. Von Jannik Sorgatz

Vorsicht vor Bielefeld

Es ging gefühlt so einfach: 1:0 in Drochtersen, 2:0 gegen Stuttgart, 2:0 in Fürth – schon steht Borussia im DFB-Pokal in der Runde der letzten Acht und kämpft am 1. März um den ersten Halbfinal-Einzug seit 2012. Von den zehn aktuell in der Liga besser platzierten Teams werden dann maximal noch drei dabei sein. Dass Gladbach so weit kommt, ist in der jüngeren und selbst in der gar nicht mehr so jungen Vergangenheit nicht selbstverständlich gewesen. Zum sechsten Mal in den vergangenen 22 Jahren und zum achten Mal in den vergangenen 30 hat der Verein das Viertelfinale erreicht. Selbst in den fortgeschrittenen Runden stellten Teams, die eine Klasse tiefer spielten, oft ein Hindernis dar. Das Aus beim damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld im April 2015 ist noch lebhaft in Erinnerung. Auch diesmal sind die Ostwestfalen im Topf, wenn auch als Zweitligist.

Im Pokal läuft es auf fremdem Platz

Dabei hat Borussia im Detail eine beachtliche Serie vorzuweisen, und zwar ausgerechnet auswärts. Seit Dezember 2010 ist der Verein im DFB-Pokal nicht mehr auf fremdem Platz in der regulären Spielzeit ausgeschieden, Fürth war das 14. Gastspiel seit der Niederlage in Hoffenheim unter Michael Frontzeck. Es gab seitdem zwar ernüchternde Pleiten im Nachsitzen wie 2015 in Bielefeld, 2013 in Darmstadt und 2012 in Düsseldorf, aber eben vor allen Dingen Erfolge, auch wenn es wie 2011/12 in Heidenheim und Berlin mal 120 Minuten und mehr dauerte. Bei der Auslosung am Mittwochabend muss Borussia also nicht unbedingt bange sein vor einem Auswärtsspiel am Aschermittwoch. Vergangene Saison kam das Aus zu Hause, beim 3:4 gegen Bremen.

Yann Sommer greift Saisonrekord an

Zugegeben, Stuttgart und Fürth haben Yann Sommer kaum herausgefordert, in Drochtersen fehlte er verletzt, aber entschuldigen muss sich der Schweizer für seine Weiße Weste im Pokal auch nicht. Entscheidender ist aber, dass er seinen Kasten wettbewerbsübergreifend nun schon seit 236 Minuten sauber gehalten hat. Saisonrekord sind 315 Minuten, den kann Sommer am Samstag in Bremen mit einem Zu-Null-Spiel verbessern. Es wäre das dritte in Folge, bislang ist ihm das im Borussia-Trikot erst einmal gelungen: im Oktober 2014 gegen Hannover 96, Apollon Limassol und den FC Bayern.

Oscar Wendt pflegt seinen Ruf

Für Oscar Wendt bleibt der Fürther Ronhof bzw. das Playmobil-Stadion und die Trolli-Arena a. D. ein gutes Pflaster und der Schwede selbst bleibt seinem Ruf als Glücksbringer treu. Am 11. November 2012 erzielte er beim Gladbacher 4:2-Sieg – damals war die SpVgg erstklassig – sein erstes Bundesligator. Neun Treffer für Gladbach folgten seitdem, stets gewann Borussia. So war es auch am 8. Februar 2012, als Wendt in Berlin sein bis Dienstag einziges Pokal-Tor gelang. Im Europacup ging er für Borussia bisher noch immer leer aus, hätte damals auf Zypern gegen AEL Limassol allerdings genauso gut seine Serie beginnen können – doch der Elfmeter in der 97. Minute klatschte an die Latte.

Dieter Heckings zweiter Debütant

Auch Laszlo Bénes wird mit guten Erinnerungen aus Fürth abgereist sein. In der 79. Minute gönnte ihm Dieter Hecking sein Profidebüt für Borussia. Nach Ba-Muaka Simakala war der Slowake der zweite Teenager, der unter dem neuen Trainer ran durfte. Bénes kam für Mo Dahoud, der mit 4341 Einsatzminuten im Profibereich fast schon ein alter Haudegen ist. Bénes durfte sich nun erst einmal über zwölf Minuten freuen und holte sich gleich noch eine Gelbe Karte ab. Der Pokal bleibt eine gute Premierenbühne: Bereits im Oktober hatte Djibril Sow dort debütiert. Doch in der Youngster-Rangliste belegt Bénes aktuell den ersten Platz.