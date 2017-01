Borussia Mönchengladbachs Winter-Zugang Timothée Kolodziejczak hat am Donnerstag die ersten Trainingseinheiten mit seinem neuen Klub absolviert und wurde bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. weniger

Borussia Mönchengladbachs Winter-Zugang Timothée Kolodziejczak hat am Donnerstag die ersten Trainingseinheiten mit seinem neuen Klub absolviert und wurde bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

"Ich will ein wichtiger Spieler für Borussia werden und Verantwortung übernehmen", sagte der 25 Jahre alte Innenverteidiger.

Sportdirektor Max Eberl, der hartnäckig an dem Transfer gearbeitet hat und Kolodziejczak auch aus den bisherigen internationalen Duellen mit Sevilla kannte, ist überzeugt, dass der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler schnell helfen kann. "Er bringt genau das mit, was wir von einem Spieler erwarten. Er ist eine klare Verstärkung unseres Kaders", sagte Eberl am Donnerstag.