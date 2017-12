Wir stellen Ihnen Fußballprofi Lars Stindl vor. Wir stellen Ihnen Fußballprofi Lars Stindl vor. weniger

Stindl wurde am 26. August 1988 in Speyer (Rheinland-Pfalz) geboren. Seie fußballerischen Anfänge machte er bei seinem Heimatverein TSV Wiesental, im Alter von zwölf Jahren wechselte er in die Jugend-Abteilung des Karlsruher SC. Stindl wurde am 26. August 1988 in Speyer (Rheinland-Pfalz) geboren. Seie fußballerischen Anfänge machte er bei seinem Heimatverein TSV Wiesental, im Alter von zwölf Jahren wechselte er in die Jugend-Abteilung des Karlsruher SC. weniger

Am 15. März 2008 gab er für den KSC sein Debüt in der Bundesliga, Karlsruhe verlor das Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1. Für den KSC lief er insgesamt 23 Mal (4 Tore) in der Bundesliga auf, ehe er mit dem Verein 2009 in die 2. Bundesliga abstieg. Im Unterhaus schaffte Stindl endgültig den Durchbruch zum Stammspieler. Am 15. März 2008 gab er für den KSC sein Debüt in der Bundesliga, Karlsruhe verlor das Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1. Für den KSC lief er insgesamt 23 Mal (4 Tore) in der Bundesliga auf, ehe er mit dem Verein 2009 in die 2. Bundesliga abstieg. Im Unterhaus schaffte Stindl endgültig den Durchbruch zum Stammspieler. weniger

Stindl verpasste beim KSC in der Saison 2009/10 nur eine einzige Zweiligapartie und gehörte mit neun Toren und sechs Vorlagen zu den Topscorern seines Teams. Damit empfahl er sich für höhre Aufgaben und nahm am Ende der Spielzeit das Angebot von Hannover 96 an. Stindl verpasste beim KSC in der Saison 2009/10 nur eine einzige Zweiligapartie und gehörte mit neun Toren und sechs Vorlagen zu den Topscorern seines Teams. Damit empfahl er sich für höhre Aufgaben und nahm am Ende der Spielzeit das Angebot von Hannover 96 an. weniger

Bei den Niedersachsen überzeugte Stindl durch seine Vielseitigkeit – er wurde sowohl als "Zehner" als auch als "Sechser" eingesetzt – und durch seine Führungspersönlichkeit. Nach drei Jahren bei den "Roten" wurde er zum Kapitän ernannt. Bei den Niedersachsen überzeugte Stindl durch seine Vielseitigkeit – er wurde sowohl als "Zehner" als auch als "Sechser" eingesetzt – und durch seine Führungspersönlichkeit. Nach drei Jahren bei den "Roten" wurde er zum Kapitän ernannt. weniger

In der Saison 2012/13 zeigte sich Stindl als ehrlicher Sportsmann. Im Spiel bei Bayern München sah er seine fünfte Gelbe Karte, die DFL führte ihn aber mit vier Karten. Stindl wies auf den Fehler hin und sperrte sich so quasi selbst. In der Saison 2012/13 zeigte sich Stindl als ehrlicher Sportsmann. Im Spiel bei Bayern München sah er seine fünfte Gelbe Karte, die DFL führte ihn aber mit vier Karten. Stindl wies auf den Fehler hin und sperrte sich so quasi selbst. weniger

Am 25. März 2015 gab Borussia Mönchengladbach bekannt, dass Stindl zur kommenden Saison einen Fünf-Jahres-Vertrag bei den "Fohlen" unterschrieben hat. Am 25. März 2015 gab Borussia Mönchengladbach bekannt, dass Stindl zur kommenden Saison einen Fünf-Jahres-Vertrag bei den "Fohlen" unterschrieben hat. weniger

Zuvor meisterte er jedoch den Abstiegskampf mit Hannover. Am Ende stellte er mit zehn Toren eine persönliche Bestmarke auf. Zuvor meisterte er jedoch den Abstiegskampf mit Hannover. Am Ende stellte er mit zehn Toren eine persönliche Bestmarke auf. weniger

Stindl absolvierte sein erstes Pflichtspiel für die Borussia am 10. August 2015. Im DFB-Pokal traf er beim Auswärtsspiel beim Zweitligisten FC St. Pauli doppelt und sorgte so für den 4:1-Erfolg am Millerntor. Stindl absolvierte sein erstes Pflichtspiel für die Borussia am 10. August 2015. Im DFB-Pokal traf er beim Auswärtsspiel beim Zweitligisten FC St. Pauli doppelt und sorgte so für den 4:1-Erfolg am Millerntor. weniger

In seiner ersten Hinrunde bei der Borussia überzeugte er mit zwölf Toren in 25 Pflichtspielen, davon fünf in der Liga, vier im DFB-Pokal und drei in der Champions League. In der Königsklasse gelang ihm sogar der erste Treffer der Gladbacher Vereinsgeschichte. In seiner ersten Hinrunde bei der Borussia überzeugte er mit zwölf Toren in 25 Pflichtspielen, davon fünf in der Liga, vier im DFB-Pokal und drei in der Champions League. In der Königsklasse gelang ihm sogar der erste Treffer der Gladbacher Vereinsgeschichte. weniger

Der Rückrunde konnte Stindl nicht mehr ganz so den Stempel aufdrücken, dennoch überzeugte er in vielen Spielen. Am Ende stand er wettbewerbsübergreifend bei 14 Toren und 15 Assists. Der Rückrunde konnte Stindl nicht mehr ganz so den Stempel aufdrücken, dennoch überzeugte er in vielen Spielen. Am Ende stand er wettbewerbsübergreifend bei 14 Toren und 15 Assists. weniger

Zu Beginn der Saison 2016/17 wurde er zum Kapitän bei Borussia ernannt. Mit 18 Toren und zwölf Vorlagen avancierte er zum absoluten Führungsspieler und zum Gesicht der Mannschaft. Zu Beginn der Saison 2016/17 wurde er zum Kapitän bei Borussia ernannt. Mit 18 Toren und zwölf Vorlagen avancierte er zum absoluten Führungsspieler und zum Gesicht der Mannschaft. weniger

Am 17. Mai 2017 verlängert Stindl seinen ohnehin noch bis 2020 laufenden Vertag frühzeitig bis 2021. Am gleichen Tag wurde er erstmals ins DFB-Team berufen. Am 17. Mai 2017 verlängert Stindl seinen ohnehin noch bis 2020 laufenden Vertag frühzeitig bis 2021. Am gleichen Tag wurde er erstmals ins DFB-Team berufen. weniger