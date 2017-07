Matthias Ginter wurde am 19. Januar 1990 in Freiburg im Breisgau geboren. weniger

Matthias Ginter wurde am 19. Januar 1990 in Freiburg im Breisgau geboren.

Am 21. Januar 2012 absolvierte er beim 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg sein Profidebüt, als er in der 70. Spielminute eingewechselt wurde. In der 88. Spielminute erzielte er den Siegtreffer für sein Team. Er war somit mit einem Alter von 18 Jahren und zwei Tagen jüngster Torschütze der Vereinshistorie.

Ginter kam sowohl in der U-18, der U-19 als auch in der U-21-Auswahl zum Einsatz.

Für das Freundschaftsspiel gegen Chile am 5. März 2014 wurde Matthias Ginter erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen (Ginter wurde in der 88. Minute eingewechselt). Er wurde somit zum 900. Nationalspieler in der Geschichte der A-Nationalmannschaft.