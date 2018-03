Beim 3:3 von Borussia Mönchengladbach und der TSG 1899 Hoffenheim sind Borussias Manager Max Eberl und Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann aneinandergeraten. Nach der Partie entschuldigte Eberl sich öffentlich.

"Es tut mir leid, dass ich im Stadion auch emotional bin, wie Spieler, wie Fans. Ich habe einen Fehler gemacht, habe mich bei Julian entschuldigt. Wir haben die Szene anders gesehen, er hat keine Gelbe Karte gesehen, ich habe da eine gesehen", sagte Eberl in der Mixed Zone über die Szene. "Es war eine reine Emotion – und wir arbeiten beide sehr emotional für unsere Klubs. Das Schöne ist, dass man sich am Ende in die Augen schauen und sich entschuldigen kann. Dann ist die Sache aus der Welt."

Näher ging Eberl auf die Szene während der ersten Halbzeit nicht ein. Die TV-Mikrofone am Spielfeldrand belegten aber, dass Eberl Nagelsmann als "kleinen Pisser" bezeichnet hatte. Zudem war auf TV-Bildern zu sehen, wie sich Eberl im Streitgespräch mit dem nicht im Bild erscheinenden Nagelsmann provozierend an die Nase fasste, um Nagelsmann offenbar Hochnäsigkeit vorzuwerfen.

(areh/sid/dpa)