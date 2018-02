Raffael spielte bis zu seinem zwölften Lebensjahr Futsal, also Hallenfußball. Erst 1997 schloss er sich dem Klub Victoria Bahia an. 2001 wechselte der beidfüßige Mittelfeldspieler zu CA Juventus. 2003 wagte er dann den Schritt ins Ausland. weniger

Raffael spielte bis zu seinem zwölften Lebensjahr Futsal, also Hallenfußball. Erst 1997 schloss er sich dem Klub Victoria Bahia an. 2001 wechselte der beidfüßige Mittelfeldspieler zu CA Juventus. 2003 wagte er dann den Schritt ins Ausland.

In Zürich setzte ihn Favre in seiner ersten Saison nur bei Heimspielen von Beginn an ein, da er auswärts mit einem defensiveren Spielsystem spielen ließ. Raffael wurde mit Zürich zweimal Meister. Dann folgte der nächste Schritt.

Nach dem Bundesliga-Abstieg mit Hertha im Sommer 2012 wechselte der Brasilianer in die Ukraine. Dort unterzeichnete er einen Vier-Jahres-Vertrag bei Dynamo Kiew. In der Winterpause kehrte Raffael aber bereits nach Deutschland zurück und ließ sich an den FC Schalke 04 ausleihen.

Bei der Borussia bildete er in jener Saison zusammen mit Max Kruse einen sehr gefährlichen Sturm. Raffael kam in allen Saisonspielen zum Einsatz und erzielte 15 Treffer. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2018.

Mit zwölf Treffern in der Saison 2014/15 wurde Raffael erneut Borussias bester Torschütze. Neun Treffer gelangen ihm dabei in der Rückrunde, davon zwei beim 2:0-Erfolg in München.

Allein in der Liga kam er bis zur Winterpause in zwölf Spielen noch auf sechs Tore und acht Vorlagen, dazu gelangen ihm zwei Treffer in der Champions League. Am Saisonende hatte er als erster Borusse nach Günter Netzer in seinen ersten drei Spielzeiten zweistellig getroffen.